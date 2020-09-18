وزيرة التعاون الدولي تصل الأقصر لتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي



وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الزراعة من أكثر القطاعات حيوية وأهمية على مستوى خطة التنمية الوطنية لجمهروية مصر العربية ويساهم بنسبة 14% من النتاج المحلي الإجمالي، و28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، لافتة إلى أن الاستثمار في الزراعة له أثر مضاعف على الاقتصاد حيث يزيد الإنتاجية ويتيح فرص العمل ويدعم تمكين المرأة ويقلل من أشكال عدم المساواة.



وتسجل محفظة المساعدات الجارية لقطاع الزراعة تبلغ نحو 545.4 مليون دولار في 13 مشروعًا، بواقع 379 مليون دولار قروضًا، و148 مليون دولار منحًا، ويساهم عدد من شركاء التنمية في دعم القطاع منهم برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى مطار الأقصر الدولي، برفقتها، وفد من وزارة الزراعة وقيادات برنامج الأغذية العالمي.و استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الوزيرة والوفد المرافق لها، في مطار الأقصر الدولي، حيث من المقرر قيامهم بزيارة عدد من المشروعات المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي من بينها " مشروع شركة هيا ومشروع التغيرات المناخية والطاقة الشمسية وأماكن تجفيف الطماطم".وتأتي تلك المشروعات لتعزيز الأمن الغذائي وضمان سبل أفضل للعيش، وتدشين المدارس الذكية، وبناء القدرات للشباب، ودعم رائدات الأعمال وتمكين المرأة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.