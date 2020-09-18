وزيرة التعاون الدولي تصل الأقصر لتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى مطار الأقصر الدولي، برفقتها، وفد من وزارة الزراعة وقيادات برنامج الأغذية العالمي.

و استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الوزيرة والوفد المرافق لها، في مطار الأقصر الدولي، حيث من المقرر قيامهم بزيارة عدد من المشروعات المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي من بينها " مشروع شركة هيا ومشروع التغيرات المناخية والطاقة الشمسية وأماكن تجفيف الطماطم".

وتأتي تلك المشروعات لتعزيز الأمن الغذائي وضمان سبل أفضل للعيش، وتدشين المدارس الذكية، وبناء القدرات للشباب، ودعم رائدات الأعمال وتمكين المرأة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الزراعة من أكثر القطاعات حيوية وأهمية على مستوى خطة التنمية الوطنية لجمهروية مصر العربية ويساهم بنسبة 14% من النتاج المحلي الإجمالي، و28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، لافتة إلى أن الاستثمار في الزراعة له أثر مضاعف على الاقتصاد حيث يزيد الإنتاجية ويتيح فرص العمل ويدعم تمكين المرأة ويقلل من أشكال عدم المساواة.

وتسجل محفظة المساعدات الجارية لقطاع الزراعة تبلغ نحو 545.4 مليون دولار في 13 مشروعًا، بواقع 379 مليون دولار قروضًا، و148 مليون دولار منحًا، ويساهم عدد من شركاء التنمية في دعم القطاع منهم برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزراعة التعاون الدولي الاقصر الأغذية العالمي

أخبار تهمك

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري

منذ 38 دقيقة

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ أقل من ساعة

فيريرا يحسم مصيره من تدريب الزمالك

منذ نصف ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب الزمالك (3) - جوزيه أنيجو.. درب ميدو ودروجبا بفرنسا و"ضحية" الأهلي في الكونفيدرالية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ ساعة و نصف

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سحر نصر تشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية بالكويت

سحر نصر: 5 مليارات دولار محفظة مصر فى الصندوق العربي للإنماء.. ونتفاوض لدعم 17 مشروع

"التعاون الدولي" و"ايفاد" يتفقان على تنمية الزراعة فى مصر

رانيا المشاط تبحث مع الصندوق الكويتى استراتيجية التعاون حتى 2022

وزيرة التعاون الدولى تبحث تعزيز التمويلات المتاحة لمكافحة فيروس كورونا

مصر تشارك في مؤتمر صندوق "إيفاد" عبر الفيديو كونفرانس

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:02 م

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

05:29 م

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

05:01 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟