وزيرة الهجرة: زيارة الشباب لروضة السيدة "ليروا الدولة عملت إيه"

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عرض برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، تقريرا مصورا يرصد تفاصيل زيارة وزيرتا التضامن والهجرة لمنطقة روضة السيدة زينب مع وفد من الدارسين بالخارج لتعريفهم بإنجازات الدولة.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هذه الزيارة تستهدف أن يرى فئة المصريين الدارسين في الخارج مدى اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، معلقا: "نريدهم يروا الدولة عملت إيه".





كما عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، تقريرًا عن استضافة "اسمعونا" مجموعة من الجيل الثالث لأبناء المصريين فى الخارج بروضة السيدة زينب.



وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري إشراك الشباب المصري، في تطوير الدولة للمجتمعات العمرانية القديمة، والمناطق السياحية، لعودة روح الانتماء من جديد، مستطردة: " نستهدف مشاركة الشباب في التنمية وخلق مجتمع واع".



وأضافت الدكتورة نيفين القباج، خلال تصريحات للبرنامج، أن الدولة تستهدف تحقيق مجتمع إيجابي، في جميع المناطق المستحدثة.



وأكدت أن المسألة لا تقتصر على بناء مناطق جميلة، بل من الضروري بناء مجتمع واعي، يشارك الشباب من خلاله في تنميته والحفاظ عليه.



بدوره تحدث محمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مبادرة "إسمعونا"، والتي ساهمت مع وزارة التضامن، في تطوير روضة السيدة، قائلًا إنه تم التعاون ما بين الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، والمؤسسة لخدمة الأهالي في روضة السيدة زينب.



وأوضح "فتحي" أن المشاركة تهدف لاكتشاف التطورات بالمنطقة، كمحاولة منهم لتكرارها، بمناطق أخرى، مشيرا إلى أن المبادرة لن تتوقف على تطوير الحجر، ولكنها تهتم بالبشر.





قالت الدكتورة، نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى إلى زيادة سعة الحضانات من 50% إلى 75% وذلك بسبب عزوف بعض الحضانات عن فتح أبوابها بسبب نسبة الـ50% التي لم تكن مجزية بالنسبة لبعض الحضانات.



وأضافت "نفين" خلال لقائها عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي أن هذا القرار هدفه تشجيع الحضانات على العودة إلى العمل، متوقعة أن تصل نسبة الإشغالات إلى 100% قريبًا مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وبسؤالها عن التعامل مع الحضانات التي يثبت وجود إصابة بها بفيروس كورونا قالت وزيرة التضامن إن الحضانة ليس عليها أن تغلق لمدة أسبوع، موضحة أنه يتم التعامل فورًا مع الحالة المصابة مع التأكد من عدم وجود إصابة أخرى ويتم تطهيرها وتعقيبها وإعادة فتحها فورًا.



وتابعت "نتجاوب مع الحالة العامة للبلاد وفي حالة ارتفاع الإصابات ستعود الإجراءات كما كانت في بداية الأمر"، مشيرة إلى أنه تم صرف 3 شهور للمشرفات بالحضانات بقيمة 500 جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تشجيع عودة الحضانات إلى العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

