ياسر إبراهيم وربيعة ينتظمان في مران الأهلي
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:18 م
علي نبوي
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انتظم الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم الجمعة.
وتعافى ربيعة تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ولم يستطع استكمالها، فيما تعافى ياسر إبراهيم من الإصابة بفيروس كورونا.
وخضع ربيعة لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، قبل أن يشارك بشكل طبيعي اليوم ويعلن جاهزيته لمباراة المقاصة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، فيما خضع ياسر إبراهيم للبرتوكول الطبي حتى تعافى من الفيروس.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.