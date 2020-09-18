ياسر إبراهيم وربيعة ينتظمان في مران الأهلي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم الجمعة.

وتعافى ربيعة تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ولم يستطع استكمالها، فيما تعافى ياسر إبراهيم من الإصابة بفيروس كورونا.

وخضع ربيعة لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، قبل أن يشارك بشكل طبيعي اليوم ويعلن جاهزيته لمباراة المقاصة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، فيما خضع ياسر إبراهيم للبرتوكول الطبي حتى تعافى من الفيروس.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.

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