أمطار رعدية..تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس 72 ساعة القادمة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن تفاصيل حالة الطقس خلال ل 72 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة ثم تعود تنخفض مره اخري.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا السبت:

وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس غدا السبت حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدًا السبت والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 20% على مناطق متفرقة غربا ومتوسطة 30 % الي رعدية احيانا على انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة على معظم انحاء البلاد.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 20% على مناطق متفرقة غربا ومتوسطة 30 % الي رعدية احيانا على انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة على معظم انحاء البلاد.


طقس يوم الأثنين المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الإثنين المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الإثنين المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطه على مناطق متفرقة على السواحل الغربية بنسبة 50٪، واحيانا ورعدية علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.


درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدا السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأثنين المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30

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