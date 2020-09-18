7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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انتهت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية اليوم الجمعة ثاني ايام تلقي طلبات إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020 حيث تقدم اليوم 9 مرشحين ليصبح إجمالي المتقدمين الي 137  مرشحا اليوم الثاني حتي المواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

وقام المستشار محمد المشد رئيس محكمة الإسكندرية بتفقد القاعتين المخصصين لاستقبال وانتظار الراغبين في الترشح، وسط تطبيق مُشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.
7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية
7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية
7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية
7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية
7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية
7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية

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