عاجل.. بشري سارة عن سرعات الانترنت في مصر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:09 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد الشيخ
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كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest  العالمي لقياس سرعات الانترنت، هذا الشهر والخاص بشهر أغسطس 2020، عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في جمهورية مصر العربية ليصل إلى 31.38 ميجابت/ث بنهاية شهر أغسطس وتقدم ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز الـ 91 بدلا من الـ 97 عالميا، ويعد هذا الإنجاز هو الثاني على التوالي في تحسين سرعات الإنترنت، حيث تقدمت مصر في الترتيب العالمي خلال يوليو الماضي 11 مركزًا.

 

يأتي ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الشركة المصرية للاتصالات التي تنفذ خطة طموحة لتطوير وتحسين جودة الإنترنت في البلاد والتي جعلت مصر احدى أفضل الدول عالميا وإفريقيا في تحقيق تحسن في زيادة سرعة الانترنت الثابت خلال الفترة الماضية.

 

وقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة التي تم تنفيذها لتطوير البنية التحتية على مدار السنوات الماضية في تمكين شبكة الإنترنت في مصر من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد على مدى الشهور الماضية، حيث استمرت الشركة المصرية للاتصالات في جهودها نحو تحسين شبكات الاتصالات والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يعد التحول الرقمي أحد أهم أركانها

 

 

 

 

 

 

 

 

عاجل.. بشري سارة عن سرعات الانترنت في مصر
عاجل.. بشري سارة عن سرعات الانترنت في مصر

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وزارة الاتصالات سرعات الانترنت في مصر تقدم مركز مصر في سرعات الانترنت

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