التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أقيمت فاعليات اليوم الثاني ل"سينما الأربعاء" لعرض أفلام وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث عُرض أفلام عن معارض ديارنا والأسر المنتجة، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وبالتعاون مع ساقية الصاوي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت حلقة نقاشية مع الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، دارت حول أهم النقاط المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي كمنهج للوزارة في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، إن برنامج فرصة جاء مكملا لبرنامجي تكافل وكرامة بهدف تمكين مستحقو الدعم اقتصاديا من خلال منحهم فرصة حقيقية للعمل بالتشبيك والشراكة مع مختلف الجهات كمنظمات المجتمع المدني والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بفرص العمل لذوي الإعاقة ؛ أكد الشبراوي أن الوزارة تسعى دائما لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة في الكثير من المجالات ولا تكتفي فقط بنسبة ٥٪، وتهتم بمنحهم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي.

ودار الجزء الثاني من النقاش حول معرض ديارنا ومعارض الأسر المنتجة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام في مختلف محافظات الجمهورية، وقالت، أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية سابقا إن معارض الأسر المنتجة التي تنظمها الوزارة تعد أحد أوجه التمكين الاقتصادي؛ لأنها تعد مصدر دخل للكثير من الأسر من خلال تشجيع أصحاب الحرف اليدوية لخلق فرص عمل لهم عن طريق المشروعات الصغيرة، ولدينا الكثير من هذه المشروعات على أرض الواقع في قرية تونس بالفيوم التي يعمل بها المئات في صناعة الخزف، وأيضا الحرف اليدوية في شمال وجنوب سيناء.
التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني
التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني
التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني
التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني
التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني
التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني

أخبار تهمك

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ 18 دقيقة

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ أقل من ساعة

5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

05:29 م

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

05:01 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟