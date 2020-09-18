رضا عبد العال يقود مران طنطا استعداد لمباراة إف سي مصر بالدوري المصري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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انطلق منذ قليل مران الفريق الكروي الأول بنادي طنطا تمت قيادة مديره الفني الجديد رضا عبد العال، إستعدادًا لمواجهة نادي إف سي مصر بالدوري المصري.

رضا عبد العال يحفز لاعبيه قبل مواجهة  إف سي مصر

بدأ رضا عبد العال مران الفريق الكروي الأول بنادي طنطا، موجها رسالة تحفيزية إلى جميع الاعبين مطالبا بضرورة العودة للنتائج الإيجابية للحفاظ على فرص الفريق للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

ويتسعد الفريق الكروي الأول بنادي طنطا لمواجهة إف سي مصر غدا السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف، على ملعب استاد طنطا ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتذيل طنطا ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة من 27 لقاء بالبطولة المحلية.

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عبد العال طنطا رضا عبد العال الدوري المصري

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