عاجل.. ارتفاع مفاجئ في أسعار المعدن الأصفر و"الجنيه الذهب" يقفز 40 جنيه

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة ارتفاعات مفاجئة بقيمة 5 جنيهات بعدما شهدت تراجعات خلال تعاملات الأمس.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر محليا سجلت قفزات سعرية اليوم بعد ارتفاع أسعار الذهب العالمية، بينما كان قد شهدت انخفاضات في تعاملات الأمس بقيمة 9 جنيهات فى الجرام الواحد.

وتابع، "الأسعار ارتفعت بنحو 5 جنيه للجرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 731 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 853 جنيه، ووصل سعر عيار 24 إلى 974 جنيه.

وأضاف، أن سعر الجنيه الذهب ارتفع بقيمة 40 جنيه؛ ليصل إلى مستويات 6824 جنيه مقابل 6784 جنيه كان قد سجلها في تعاملات الأمس.