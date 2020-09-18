قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:02 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يواصل مسئولو النادي الزمالك رحلة البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة القادمة، خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخرًا، ورحل لتدريب فريق التعاون السعودي.
وأكدت صحيفة "البطولة" المغربية أن النادي الزمالك تواصل خلال الساعات الماضية، مع المدرب المغربي الحسين عموتة لتولي قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفًا للفرنسي كارتيرون، نظرًا لسيرته الذاتية الجيدة وخبراته الكبيرة بالكرة العربية والإفريقية بحكم تجاربه التدريبية السابقة مع الفتح الرباطي والوداد والسد القطري.

وأشارت الصحيفة المغربية أن إدارة النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أجرت اتصالات بـ"عموتة" لعرض عليه تدريب الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، لكن المدرب المغربي أعتذر عن قبول المهمة بسبب ارتباطه في الوقت الحالي بقيادة منتخب المغرب للمحليين.

ويعد الحسين عموتة من المدربين المميزين سبق وتولي قيادة فريق الفتح الرباطي المغربي من 2008 وحتي 2011، وتوج معه بكأس الكونفيدرالية وكأس المغرب، كما حصل مع الوداد على لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي عام 2017 وكذلك لقب الدوري المغربي، وفاز ايضا بلقب الدوري القطري مع فريق السد.

الجدير بالذكر  أن النادي  الزمالك، أعلن مساء الثلاثاء الماضي، فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، بناءًا على رغبة المدرب الذي طلب سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والرحيل عن تدريب الفريق، ووقع مؤخرا عقدا مع نادي التعاون السعودي لمدة موسمين.

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