كورونا.. ليبيا تسجل 616 إصابة جديدة بالفيروس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 299 مصاباً للشفاء، وتوفي 13 آخرون.

 

وأوضح الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26438 حالة، من بينها 11813 حالة نشطة، و14207 حالات شفيت، فيما توفي 418 شخصاً بسبب الفيروس.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 30,480 مليون إصابة، بينهم أكثر من 952 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22,165 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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