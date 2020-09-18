محكمة بنها الابتدائية تستقبل 125 طلب ترشح للنواب بالقليوبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أغلقت محكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، اليوم الجمعة، باب تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني للترشح، حيث تلقت المحكمة 65 طلب، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها للجنة بعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، خلال أمس واليوم 125 طلب ترشح وسط تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح.

وشهدت المحكمة هدوء وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

كانت المحكمة قد تلقت بالأمس طلبات 60 مرشحا، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر كالتالى مركز ومدينة بنها وكفر شكر 14 مرشحا، و13 بطوخ وقها، و11 بشبرا الخيمة، و10 بقليوب والقناطر الخيرية، و6 بالخانكة والخصوص والعبور، و6 بشبين القناطر، بينهم 9 سيدات.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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