استقالة السراج ومحاكمة الخليفي.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 12 سبتمبر، وحتى اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020:



تركيا تسحب سفينة التنقيب من مياه المتوسط



فى خطوة رحبت بها اليونان، سحبت تركيا سفينة التنقيب "عروج رئيس"، من مياه البحر الأبيض المتوسط، يوم الأحد الماضى، بعد توترات عدة شهدتها منطقة شرق المتوسط، على خلفية سلوك أنقرة العدوانى تجاه دول المنطقة، من خلال التنقيب عن موارد الطاقة والغاز الطبيعى، فى المنطقة الخالصة لقبرص واليونان.



وعادت السفينة التركية التى كانت تباشر أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، إلى السواحل التركية، وتحديدا إلى ميناء أنطاليا الواقع جنوب تركيا.



جاء ذلك، بعدما أصرت أنقرة على مواصلة أعمال البحث والتنقيب عن موارد الطاقة، والغاز الطبيعى، فى منطقة شرق المتوسط، الأمر الذى أدى إلى تأجيج الصراع فى المنطقة، لا سيما بعد تمديد مهمة السفينة "عروج رئيس"، وإرسالها للتنقيب وبرفقتها فرقاطة بهدف تأمين عمليات التنقيب.



ورحب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بخطوة تركيا التى اتخذتها بسحب سفينة الأبحاث من مياه البحر المتوسط، وقال إنها خطوة إيجابية لتخفيف التوتر مع أنقرة فيما يتعلق بموارد الطاقة في البحر.



وبحسب وكالة "رويترز"، أعرب ميتسوتاكيس، عن أمله في أن تكون هناك استمرارية، في خفض التصعيد من جانب تركيا، قائلا: "نريد التحدث مع تركيا لكن في مناخ خال من الاستفزازات".



وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلة القائمة بين البلدين".





3 دول جديدة على قائمة الممنوعين من دخول الكويت



عقد مجلس الوزراء الكويتى، اجتماعه الأسبوعي، ظهر يوم الإثنين الماضى، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.



وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى شرح قدمه الدكتور باسل حمود الصباح، وزير الصحة، حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وإقليميا، موضحا أن الفيروس متطور فى العالم بشكل يومي، فبلغ إجمالى عدد المصابين أكثر من 29 مليون مصاب، منوها بزيادة أعداد المصابين فى عدد من دول الجوار.



وقال وزير الصحة الكويتى، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا يرجع إلى التهاون، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وكثرة المخالطة والتجمعات في الآونة الأخيرة.



وحذرت الحكومة الكويتية من من التهاون بالاشتراطات الصحية، وتوصيات وزارة الصحة الخاصة بمواجهة هذا الوباء، مؤكدة أن نجاح خطة العودة التدريجية هي مسئولية المجتمع، وتعتمد على مدى التزام وارتقاء الوعي المجتمعي، وهي مبنية على ما يستجد من معطيات إلى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول.



من جهتها، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن مجلس الوزراء قرر إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوعة من دخول البلاد، وهي: فرنسا، والأرجنتين، واليمن، بينما تم رفع سنغافورة من القائمة، ليصبح بذلك عدد الدول الممنوعة من دخول الكويت 34 دولة، بعد أن كانت 32 دولة.



ونقلت الصحيفة الكويتية، عن مصادر حكومية، قولها إنه نظرا لموشرات ارتفاع نسبة إصابات كورونا في فرنسا، والأرجنتين، واليمن، تم إضافتها للقائمة، مؤكدة أنه سيتم دراسة ومراجعة القائمة بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.



كان مجلس الوزراء الكويتى، قد قرر، يوم الإثنين 3 أغسطس الماضى، منع القادمين من 31 دولة تم إدراجها من قبل هيئة الطيران المدني، على اختلاف جنسياتهم، من دخول الكويت وحتى إشعار آخر.







محاكمة القطرى ناصر الخليفي والفرنسى جيروم فالكه



وفى يوم الإثنين الماضى، بدأت المحكمة الفيدرالية بسويسرا، محاكمة ناصر الخليفي، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، وشبكة "بى إن سبورتس" التلفزيونية القطرية، والفرنسى جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.



واتهمت المحكمة الخليفي، بسوء الإدارة غير النزيهة، فضلًا عن فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ عام 2015، إذ منح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه، فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم لعام 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



واتهمت المحكمة الرجلين في البداية بتهمة الفساد الخاص، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق في نهاية يناير بين الفيفا والمسئول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده، ولذلك فقد وجهت إليهما تهمة أخرى، وهي الإدارة غير النزيهة، حيث يتهم القضاء السويسري فالكه بأنه احتفظ لنفسه بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه حرضه على القيام بذلك.



كان القضاء السويسري، قد اتهم الخليفي بقضايا فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، فضلًا عن محاكمته عن منحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه، رشوى لحقوق البث في مباريات كأس العالم، في قضية الأبرز حول فضائح عمليات الفساد التي هزت كرة القدم العالمية منذ عام 2015.



ويواجه الخليفي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، في قضايا الفساد التي من شأنها الإحراج لقطر والفيفا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقًا بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر الحالي في محكمة الجزاء الفيدرالية في بيلينزونا، لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و"فيفا" قوّضت مصداقيتها.





فايز السراج يتقدم باستقالته



كشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضى، أنباء عن أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المنتهية ولايتها، يعتزم إعلان استقالته.



ونقلت الوكالة الإخبارية الأمريكية عن مسئولين مطلعين، أنه يعتزم الاستقالة قريبًا، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا، من خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، المقرر انعقادها في جنيف الشهر المقبل.



وبحسب مسئولين، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، ذكرت الوكالة الإخبارية الأمريكية أن السراج بإعلان استقالته، سيخفف بعض الضغط على نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف، تمهيدا لحل سياسي للأزمة الليبية.



وأضاف المسئولان، أنه سيُطلب من طرفي النزاع الليبي الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي، يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد ويرتب لإجراء الانتخابات.



وبالفعل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، يوم الأربعاء الماضى، عن استقالته من منصبه.



وقال السراج في كلمته التى ألقاها للشعب الليبي: "منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر، سعينا بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة، والمناخ السياسي لا يزال يعيش حالة استقطاب جعل كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية، شاقة وفي غاية الصعوبة".



وأضاف: "تراهن بعض الأطراف المعتادة على خيار الحرب وقدمنا الكثير من التنازلات لقطع الطرق أمام هذه الرغبات الآثمة وإبعاد شبح الحرب ولكن دون جدوى للأسف".



وتابع: "لم تكن الحكومة تعمل في الأجواء الطبيعية وحتى شبه الطبيعية منذ تشكيلها، وكانت تتعرض كل يوم للمؤامرات داخليا وخارجيا، وواجهت الكثير من الصعوبات في أداء مهامه،. هذه هي الحقيقة وليس تهربا من المسؤولية بل إنما سعينا إلى التوصل إلى توافقات مرضية تغليبا لمصلحة ليبيا والشعب الليبي، على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا".



وأردف: "اليوم نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونرحب بما تم الإعلان عنه من توصيات مبدئية وننظر إليها بعين أمل لأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق، أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى اتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة مناخ عقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة".



وختم خطابه قائلا: "في النقطة الأخيرة أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى السلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل على أمل باختيار مجلس رئاسي جديد".





حكومة بربادوس تعلن عزل الملكة إليزابيث من رئاسة الدولة



أعلنت حكومة دولة بربادوس، عزمها عزل الملكة إليزابيث من رئاسة دولتها وتصبح جمهورية.



وقالت حكومة الدولة الجزرية الكاريبية: "حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل".



ويهدف القرار إلى استكمال العملية في الوقت المناسب للذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال عن بريطانيا، في نوفمبر 2021.



وذكر خطاب كتبته رئيسة الوزراء ميا موتلي إن بربادوس يريدون رئيس دولة بربادوسي.



وعلق قصر باكنجهام إن الأمر يتعلق بحكومة وشعب بربادوس.



وقال مصدر في قصر باكنغهام إن الفكرة "لم تكن مفاجئة" و"تمت مناقشتها وتحدث عنها علنا ??مرات عديدة"، حسبما قال مراسل بي بي سي الملكي جوني ديمون.



جاء البيان في إطار خطاب العرش الذي يوجز سياسات وبرامج الحكومة قبيل الدورة الجديدة للبرلمان.







100 قيادى بـ"النهضة" التونسية يرفضون راشد الغنوشى



وقع نحو 100 قيادي في حركة النهضة بتونس، على عريضة بعنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، طالبوا فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المزمع عقده نهاية العام الحالي.



وأكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين.



ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وزبير الشهودي، ونورالدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، وغيرهم، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" بالعربية.





ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي بغرب ليبيا



رصدت مواقع ليبية، أمس الخميس، مشاهد لتعليق صور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، على جدران مؤسسات ببعض المدن بغرب البلاد.



وظهرت صور سيف الإسلام، على واجهة مستشفى قروي بمدينة الجميل، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.



وكما عُلقت صور لسيف الإسلام ولوالده، الراحل معمر القذافي، على جدران إحدى المدارس في مدينة الخمس، الواقعة إلى الشرق من طرابلس.



ونشرت مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرا مقاطع فيديو مشابهة، ظهرت فيها صور سيف الإسلام وقد علّقها أنصاره على جانب طريق سلايع في العاصمة طرابلس، وفقًا لموقع قناة "روسيا اليوم".





كورونا يصل إلى البيت الأبيض



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".



وقال ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية": "أعلم بوجود إصابات محتملة بكورونا في البيت الأبيض لكن ليس بالقرب مني".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "توزيع لقاح كورونا قد يبدأ في أكتوبر المقبل"، مرجحا توزيع 100 مليون جرعة لقاح كورونا على الأقل بنهاية العام.



واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوجود إصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض.





ارتفاع حصيلة ضحايا سيول السودان إلى 118 قتيلا



أعلنت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد منذ بداية الخريف في يونيو الماضي إلى 118 قتيلًا و54 مصابًا.



وخلال بيان صحفي، قالت وزارة الداخلية السودانية، إن جملة المنازل المتضررة بلغت 97 ألفًا، و804 منازل، من بينها 40 ألفًا، و220 منزلا تضرر كليًا، و57 ألفًا، و584 منزلا تضرر جزئيا.



وأشارت وزارة الداخلية السودانية، إلى تضرر 97 ألفًا، و791 فدانًا زراعيًا، ونفوق 5 آلاف و950 من رؤوس المواشي.



وتعليقا على ما حدث، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك:" إن فيضانات النيل هذا العام تسببت في خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والمملتكات".



وأضاف رئيس الوزراء السوداني: "مناسيب النيل وروافده هذا العام، وبحسب وزارة الري والموارد المائية، غير مسبوقة منذ عام 1912".





كورونا يتخطى حاجز الـ30 مليون على مستوى العالم



أعلنت الكثير من دول العالم زيادة أعداد المصابين بفيروسي كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فضلا عن حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، خلال موجته الثانية التى تضرب بلاد العالم بشكل أشد وأشرس من الموجة الأولى.



فعلى مستوى العالم، تخطت أعداد المصابين بالفيروس 30 مليون مصاب، بينما توفى نحو 946 ألف شخص نتيجة الأإصابة بالفيروس.



فى الولايات المتحدة، كشفت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد تجاوز الـ6 ملايين إصابة.



ونقلت شبكة "CNN"، عن الجامعة، أن عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 6 ملايين، و650 ألفًا، و570 شخصا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 197 ألفا، و244 حالة.



وأعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون، و91 ألفا، و186 مصابا، وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.



وقالت السلطات الروسية إن 134 مريضًا توفوا جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19195.



وفى الهند، أفادت وزارة الصحة، بأنها سجلت 96424 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك مجمل إصاباتها إلى 5.2 مليون إصابة.



وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.



وبلغ عدد الوفيات في الهند جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1174 شخصًا، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84372.