غدا.. انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالفيوم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلنت محافظة الفيوم، عن بدء فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، غدًا السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، والتي تهدف إلى تحصين الأبقار والجاموس والماعز، بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية، لافتًا أن جميع أطباء الوحدات البيطرية وعددها 92 وحدة، ستكون جاهزة لتقديم خدمات التحصين بدء من غدًا، مشيرًا الى تشكيل لجان متنقلة للتأكد من تقديم الخدمة بصورة صحيحة لكافة المربين، فضلًا عن التأكد من سلامة التحصين وطريقة حفظه والجرعة المناسبة لكل حيوان. 

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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