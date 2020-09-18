الين الياباني أكثر العملات الأجنبية أرتفاعا أمام الجنيه المصري هذا الأسبوع

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهد أداء العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، أداء متباينا  خلال تعاملات هذا الأسبوع.


وارتفع سعر صرف كلًا من الجنيه الاسترليني، واليوان الصيني والين الياباني أمام الجنيه المصري، بينما تراجعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى وهما اليورو والفرنك السويسري والدولار الأمريكي مقابل الجنيه الذي خسر قرشا واحد فقط من قيمته.

 

وسجل سعر صرف "اليورو" العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي مقابل الجنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع بالبنك المركزي خسائر بقيمة 10 قروش؛ ليصل إلى مستويات18.51 جنيه للشراء  و18.63 جنيه للبيع ،  وتراجع  أيضا سعر صرف الفرنك السويسري بقيمة4  قروش أمام الجنيه ليصل إلى  17.23 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع.

 

 

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني أمام العملة المحلية بقيمة 13 قرشا ليصل إلى مستويات 20.23جنيه للشراء و20.35 جنيه للبيع،  كما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني  بقيمة 3 قروش مقابل الجنيه ليصل  سعر صرفه في البنك المركزي إلى مستويات 2.31 جنيه للشراء 2.33 جنيه للبيع.

 

 وحقق الين الياباني أكثر العملات الأجنبية ارتفاعا مقابل العملة المحلية بحيث قفز في تعاملات هذا الأسبوع بنحو 21 قرشا ليسجل 100 ين ياباني 15 جنيه للشراء و15.1 جنيه للبيع.

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