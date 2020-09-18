فرنسا تطالب بفرض عقوبات شديدة على تركيا

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا.





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا إلى صوت أوروبي أكثر "وحدة ووضوحا"، تجاه استفزازات تركيا في شرق المتوسط، معتبرا أن أنقرة "لم تعد شريكة".





وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: "علينا أن نتصرف بحزم مع النظام التركي"، محذرا من أن احترام سيادة الدول الأوروبية "خط أحمر".





وأضاف "تصرفات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبحت غير مقبولة، وتجنب التصعيد لا يعني الموافقة على تجاوز الخطوط الحمراء".



