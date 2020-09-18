فرنسا تطالب بفرض عقوبات شديدة على تركيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
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أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا. 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا إلى صوت أوروبي أكثر "وحدة ووضوحا"، تجاه استفزازات تركيا في شرق المتوسط، معتبرا أن أنقرة "لم تعد شريكة". 

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: "علينا أن نتصرف بحزم مع النظام التركي"، محذرا من أن احترام سيادة الدول الأوروبية "خط أحمر". 

وأضاف "تصرفات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبحت غير مقبولة، وتجنب التصعيد لا يعني الموافقة على تجاوز الخطوط الحمراء". 

وترى فرنسا التي يبدو أنها ضاقت ذرعا بالممارسات التركية، أن أنقرة تجاوزت "الخطوط الحمراء" بعد دخولها في المياه الإقليمية القبرصية، وعبثها شرق المتوسط. وفي الآونة الأخيرة، ازداد منسوب التوتر بين أنقرة وباريس التي تدعم اليونان بمواجهة تخوضها ضد تركيا، على خلفية حقوق استغلال احتياطيات النفط والغاز شرق المتوسط

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