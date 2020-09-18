حبس ديلر إمبابة لتصنيعه مخدر الشادو بمادة لطلاء الاظافر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لتصنيعه مخدر الشادو وترويجه على عملائه بمنطقة إمبابة.

 كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل ب٧ كيلو من مخدر الشادو، حيث أدلى باعترافاته، أنه كان يقوم بتصنيع المخدر داخل مسكنه بإمبابة.

وقال في اعترافاته، أنه يقوم بتصنيع المخدر عن طريق اضافة مادة خاصة بتخدير الحيوانات، بالاضافة لمادة الاستيون التي تستخدم في طلاء الاظافر لاضافتهم لمواد مخدرة أخرى وتصنيع المخدر.

وأفاد في التحقيقات، أنه لجأ لمخدر الشادو لأنه مخدر قيمته منخفضه عن باقي المخدرات، ويقوم بترويجه على عملائه بالمنطقة، ويحقق مكاسب عالية في فترة قصيرة.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تصنيع عاطل لمخدر الشادو داخل مسكن، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وضبط بحوزته على "7 كيلو جرام لمخدر الشادو – 1 كيلو جرام لمسحوق الكيتامين المخدر –  3 زجاجات إسيتون -  ميزان حساس – كوب بلاستيك – هاتف محمول - مبلغ مالى".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات لتصنيع مخدر الشادو والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تجديد حبس ديلر بولاق الدكرور 15 يوما لإتجاره في المخدرات

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات، حيث ضبط بحوزته على كيلو ونصف استروكس، و٣٠٠ قرص مخدر ببولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في المخدرات، أنه لجأ لتلك التجارة لأنها مربحة ويحقق منها مكاسب.

وأدلى المتهم أمام النيابة، أنه كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول ويلتقي بهم ويعطيهم المخدرات مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل ل ٣آلاف جنيه، فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، و300 قرص مخدر فى بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، اتجار عاطل يدعى "ح.م" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى 300 قرص مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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