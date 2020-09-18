رصاصة طائشة تودي بحياة نجم المنتخب اللبناني السابق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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 لقى محمد عطوي لاعب خط وسط المنتخب اللبناني لكرة القدم سابقا، اليوم الجمعة حتفه متأثرا بإصابته برصاصة طائشة قبل نحو شهر.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عطوي /32 عاما/ كان يرقد بوحدة العناية المركزة منذ 21 أغسطس بعد أن أصيب في الرأس برصاصة طائشة تردد أنها جاءت من إطلاق النار في الهواء خلال تشييع جنازة أحد شهداء انفجار مرفأ بيروت المروع في منطقة عين الرمانة بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وكان عطوي يلعب في مركز خط الوسط بفريق الإخاء الأهلي عاليه، كما كان لاعبا بالمنتخب اللبناني.

وقال الألماني ثيو بيكر المدير الفني السابق للمنتخب اللبناني إن عطوي كان "شخصية معروفة" في ساحة كرة القدم وكان عنصرا بارزا في المنتخب.

وأضاف في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"أشعر بأسف شديد له ولعائلته."

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق النار هو تقليد شائع بشكل كبير في لبنان خلال الجنازات وكذلك حفلات الزفاف، وقد لقي العشرات حتفهم بسبب تلك التقاليد غير القانونية

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