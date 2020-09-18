رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع ألكانتارا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده رسميًا مع تياجو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد لمدة ٤ مواسم مقبلة.





ونشر النادي الإنجليزي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر التعاقد مع ألكانتارا قادمًا من العملاق البافاري.





ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلامية في إنجلترا أشارت إلى أن الصفقة كلفت ليفربول ٢٥ مليون جنيه استرليني.







جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة المقبلة:

1 آرسنال، 3 نقاط. 2 ليستر سيتي، 3 نقاط. 3 تشيلسي، 3 نقاط. 4 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط. 5 وولفرهامبتون، 3 نقاط. 6 ليفربول، 3 نقاط. 7 إيفرتون، 3 نقاط. 8 كريستال بالاس، 3 نقاط. 9 أستون فيلا، بلا نقاط. 10 مانشستر سيتي، بلا نقاط. 11 مانشستر يونايتد، بلا نقاط. 12 بيرنلي، بلا نقاط. 13 ليدز يونايتد، بلا نقاط. 14 توتنهام، بلا نقاط. 15 ساوثهامبتون، بلا نقاط. 16 برايتون، بلا نقاط. 17 وست هام، بلا نقاط. 18 شيفيلد يونايتد، بلا نقاط. 19 فولهام، بلا نقاط. 20 وست بروميتش ألبيون، بلا نقاط.





