محمد سامي ومي عمر بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور

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غازل المخرج محمد سامي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر محمد سامي بالصورة برفقة زوجته مي عمر ، وعمرو دياب وزوجته دينا الشربيني ،وعلق علي الصورة قائلاً :"الناس الحلوة في أماكن السهر ".



يذكر أن أخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس" لـ الفنان محمد رمضان الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.