أرتيتا يكشف عن سر سعادته بعودة بيل إلى الدوري الإنجليزي

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، انه سعيد بانضمام جاريث بيل لصفوف توتنهام، كونه من الجيد أن يعود أفضل اللاعبين للبريميرليج" فهو إضافة لهذه المسابقة القوية.













وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "البريميرليج دائما ما حظي بأفضل لاعبي العالم، وجاريث واحد من بين الأهم، أعتقد أنه من الإيجابي عودة أفضل اللاعبين، مستوى كل فريق في الدوري أصبح مع الوقت أقوى وأفضل".





يذكر أن الدولي الويلزي وصل الجمعة إلى لندن لإنهاء مسألة انضمامه لصفوف توتنهام، على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد.





وحول إبرام صفقات جديدة تابع: "لا أحب الدخول في مثل هذه المناقشات"، رافضا التحدث عن لاعبين بفرق أخرى.



