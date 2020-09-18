عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل المتهمين اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب إذا سددا ضمانًا مالية، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.



