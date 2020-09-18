عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل المتهمين اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب إذا سددا ضمانًا مالية، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.

وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره ”أربعون ألف جنيه“، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

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زينب النائب العام الفجر احمد حسن

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