الهيئة الإنجيلية تستأنف فعاليات برنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:43 م
ماريان ناجى
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بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية العمل تدريجيًّا ببرنامج صحة العيون بمحافظات الصعيد (المنيا وبني سويف) بعد توقف العمل لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيرس كورونا وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين.



ومن المخطط أن تستكمل القوافل حتى نوفمبر 2020 حيث سيتم تنفيذ 15 قافلة طبية متخصصة عيون يستفيد منها حوالي 1500 مواطن وإحالة الحالات المُكتَشَفة من عمليات جراحية وفحوصات متعمقة إلى مستشفى حورس التابعة للهيئة.


والجدير بالذكر أنه تم إطلاق القوافل بمحافظة بني سويف بالتعاون والتنسيق مع محافظة بني سويف ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة وجمعية "أنا وكافل اليتيم" بباروط وذلك يوم السبت الموافق 12/9/2020 تحت رعاية  الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبحضور وتشريف السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة. وتمكنت القافة من فحص 100 حالة واكتشاف منهم (2 مياه زرقاء – 6 مياه بيضاء – 14 نظارة طبية – و2 ظفرة).


وفى سياق منفصل أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا أمس يكشف فيه حقيقة استئناف الخدمات والأنشطة الكنسية.

 وأكد البيان على الآتى: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد وذلك بنسبة ٥٠٪؜ بالنسبة للقاهرة والإسكندرية.


على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كلٌ في إيبارشيته تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم ٢٧ يونيو الماضي، بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا.


وجدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدعوة إلى تحمل المسؤولية من نحو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه مع تغير الفصول واقتراب فصل الشتاء وقبلها بدء العام الدراسي، تزداد مسؤولية الجميع نحو الوقاية من الفيروس.


جاء ذلك في بداية اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
الهيئة الإنجيلية تستأنف فعاليات برنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف
الهيئة الإنجيلية تستأنف فعاليات برنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف
الهيئة الإنجيلية تستأنف فعاليات برنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف
الهيئة الإنجيلية تستأنف فعاليات برنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف

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