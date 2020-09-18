"الدولار" يواصل خسائره أمام "الجنيه" ويفقد 12 قرشا خلال تعاملات سبتمبر
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:40 م
الفجر الاقتصادي
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خسر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات هذا الأسبوع نحو قرشا واحد، ليستمر في تحقيق خسائر منذ بداية تداولات الشهر ومع استئناف النشاط الاقتصادي للبلاد بعد أغلاق جزئي بسبب أزمة كورونا.
وكشف البنك المركزي، أن سعر صرف الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع سجل بنهايته نحو 15.96 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع مقارنة بسعر صرف 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع حققها في بداية تعاملات الأسبوع، وبذلك قد يكون حقق سعر الدولار أمام الجنيه خسائر بلغت نحو 12 قرشا منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر.
وجاءت الخسائر التي يحققها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع التقييمات الإيجابية نحو للاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي تداعيات أزمة كورونا، حيث أكد مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقية أداء التمويل السريع لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.
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