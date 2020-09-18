"الدولار" يواصل خسائره أمام "الجنيه" ويفقد 12 قرشا خلال تعاملات سبتمبر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

خسر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات هذا الأسبوع نحو قرشا واحد، ليستمر في تحقيق خسائر منذ بداية تداولات الشهر ومع استئناف النشاط الاقتصادي للبلاد بعد أغلاق جزئي بسبب أزمة كورونا.

 

 

وكشف البنك المركزي، أن سعر صرف الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع سجل بنهايته نحو 15.96 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع مقارنة بسعر صرف 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع حققها في بداية تعاملات الأسبوع،  وبذلك قد يكون حقق سعر الدولار أمام الجنيه خسائر بلغت نحو 12 قرشا منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر.

 

وجاءت الخسائر التي يحققها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع التقييمات الإيجابية نحو للاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي تداعيات أزمة كورونا، حيث أكد مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقية أداء التمويل السريع لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار الدوولار الدولار يخسر 12 قرشا في سبتمبر الدولار مقابل الجنيه المصري الدولار مقابل الجنيه

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ 36 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الدولار يواصل تراجعاته أمام الجنيه المصري مع زيادة موارد البلاد من العملة الصعبة

سعر الدولار اليوم الأحد 9-8-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-8-2020

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-8-2020 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-8-2020 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الاثنين 17-8-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

04:48 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

05:01 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟