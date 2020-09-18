"الدولار" يواصل خسائره أمام "الجنيه" ويفقد 12 قرشا خلال تعاملات سبتمبر

خسر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات هذا الأسبوع نحو قرشا واحد، ليستمر في تحقيق خسائر منذ بداية تداولات الشهر ومع استئناف النشاط الاقتصادي للبلاد بعد أغلاق جزئي بسبب أزمة كورونا.

وكشف البنك المركزي، أن سعر صرف الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع سجل بنهايته نحو 15.96 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع مقارنة بسعر صرف 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع حققها في بداية تعاملات الأسبوع، وبذلك قد يكون حقق سعر الدولار أمام الجنيه خسائر بلغت نحو 12 قرشا منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر.