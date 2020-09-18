إيمان العاصي تغازل ابنتها: "الحب كله"

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمان بالصورة برفقة ابنتها وعبرت عن حبها الشديد لها وكتبت : الحب كله.

وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : ربنا يخليكم لبعض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي مشاركتها في مسلسل "مملكة إبليس" وشاركت أيضا بمسلسل "خط الإيد" والذي ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

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