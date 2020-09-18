"طريق مسدود".. تركيا تقترب من الانهيار في عهد أردوغان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
سياسات عدائية يتبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحيطه الإقليمي، زرعت الفوضى وعبثت باستقرار أجزاء كبيرة من العالم، ضمن دبلوماسية صدامية تهدد بعزل تركيا دوليا. 

ناقوس خطر يدقه هذه المرة الكاتب التركي الشهير، أرغين يلديز أوغلو، في مقال تحت عنوان "النظام يجر البلاد لطريق مسدود"، نشره، الجمعة، الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المحلية، تابعته "العين الإخبارية".

وفي مقاله، قال يلديز أوغلو إن "تركيا التي وصلت إلى نقطة فقدت معها مواردها المالية بالداخل، وضعها النظام أمام محوري تحالفات، أحدهما على أحواض النفط والغاز الممتدة من شمال إفريقيا إلى شرق البحر المتوسط، والآخر في الشرق الأوسط".


 
واعتبر أن "السياسة التي تتبعها تركيا، بداية من ليبيا إلى شرق المتوسط، لا يمكن النظر إليها وتقييمها في إطار الدبلوماسية أو استعراض القوة".

وبالنسبة له، فإن "فهذه السياسة وضعت تركيا أمام تحالف مدعوم من الولايات المتحدة، تشكله دول فرنسا، واليونان، ومصر، وقبرص، وإسرئيل"، لافتا إلى أن "سياسات النظام أدخلت البلاد في طريق مسدود دبلوماسيًا وعسكريًا".

 
وفي إشارة إلى هوس أردوغان بإحياء أمجاد الأمبراطورية العثمانية البائدة، اعتبر يلديز أوغلو أن نظام الرئيس التركي "يعتقد أن البشرية جمعاء تنتظرنا على أحر من الجمر بداية من جبل طارق للحجاز ومن البلقان إلى آسيا".

وتابع: "لذلك، يتأهب أردوغان ليتولى زعامة العالم السني؛ لتصبح الدولة التي يراها العرب سببًا لعدم الاستقرار أكثر من رؤيتهم إيران سببًا لذلك".


 
نحو طريق مسدود الكاتب التركي تطرق أيضا إلى رد الفعل التركي السلبي حيال توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام مع مملكة البحرين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال: "في بداية الأسبوع الجاري، وقعت كل من البحرين والإمارات اتفاقيات سلام مع إسرائيل في واشنطن، وكالعادة كان نظام أردوغان هو أكثر من انتقد ذلك بلغة خطابه المعهودة".

وأضاف أنه، "وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه تلك الاتفاقيات "، "كان هناك مسؤولا قطريا رفيع المستوى بواشنطن يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطوير ما يسمى بالحوار الاستيرتيجي، ورغم ذلك، لم ينتقد المسؤول اتفاقيات السلام.. هذه قطر التي تعتبر الصديق الوحيد لتركيا بالمنطقة".

 
ولفت إلى أن "جامعة الدول العربية رفضت في اجتماعها الأخير مشروع قرار فلسطيني يدين اتفاقيتي التطبيع، كما أن (سلطنة) عمان تدعم هاتين الاتفاقيتين".

واستطرد قائلا: "وبذلك، يرتفع عدد الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل إلى 4 هي مصر والأردن والإمارات والبحرين (إعلان تأييد سلام بالنسبة للمنامة)، وبحسب رئيس الموساد الإسرائيلي، هناك دول مثل (سلطنة) عمان والمغرب والسودان تعتزم اتخاذ نفس الخطوة".

وخلص الكاتب إلى أن "تركيا يديرها نظام العدالة والتنمية الذي لا يملك لدى تلك الدول رصيدًا سوى ذكريات سيئة عن الدولة العثمانية".


 
ورغم ذلك، يحاول حزب أردوغان "تشكيل العالم العربي بتنظيمات خارجة عن سيطرة تلك الدول، مثل الإخوان وغيرها، ولقد رجحت تلك البلدان كفة إسرائيل التي من الممكن أن تكون رادعة لإيران، وقد تنضم قطر إليهم قريبًا".

واختتم يلديز أوغلو مقاله مؤكدًا أن "أردوغان يجر تركيا، بهذه السياسات العدائية، نحو طريق مسدود، وعزلة دولية كبيرة ستنعكس حتمًا بالسلب على اقتصادها وصورتها أمام المجتمع الدولي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الامارات واسرائيل

أخبار تهمك

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل .. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية

منذ ساعتين

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ 36 دقيقة

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"النظام التركي لا يكسب إلا الصغار".. ردود أفعال ساخرة من نتائج الانتخابات المحلية

ملفات فساد ضخمة تحاصر أردوغان وأسرته والمقرّبين منه

التفاصيل الكاملة لفساد أردوغان وأسرته والمقربين منه

خطاب أردوغان الأرعن.. كيف عزل تركيا عالمياً؟

رئيس وزراء تركيا الأسبق داود أوغلو يكشف دكتاتورية أردوغان

أوغلو يفضح أردوغان.. ديكتاتور فاسد يجير حلفائه على الاستقالة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

04:48 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

05:01 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟