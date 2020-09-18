المركزي الروسي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الروبل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:18 م
المركزي الروسي
المركزي الروسي
رويترز
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أعلن  البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الأبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 بالمئة.

 

وعلق بتلك الخطوة المركزي الروسي دورته للتيسير النقدي في ظل تنامي مخاطر فرض عقوبات جديدة على موسكو، لكنه ألمح إلى أن خفض أسعار الفائدة ما زال ممكنا في وقت لاحق من العام الجاري.

 

ومن توقع أن تُبقي روسيا تكلفة الإقراض دون تغيير عقب انخفاض الروبل المرتبط بتطورات على الصعيد الجيوسياسي.

 

وقال البنك المركزي الروسي ”إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضرورة إجراء خفض آخر للفائدة في اجتماعاته القادمة“.


وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الاقتصاد عبر الإقراض رخيص التكلفة لكن هذا قد يزيد التضخم، وهو المهمة الأساسية للبنك المركزي، ويجعل الروبل أكثر تأثرا بالصدمات الخارجية.

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