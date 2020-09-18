لوفرين مداعباً محمد صلاح " ارتد قميصك المرة القادمة "

أشاد المدافع الكرواتي ديان لوفرين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي بالبنية الجسدية للدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز.





وكان لوفرين على علاقة صداقة قوية بصلاح أثناء تواجد الثنائي في ليفربول حيث تزاملا سوياً في الريدز لمدة ثلاثة مواسم متتالية قبل أن يرحل الكرواتي لصفوف العملاق الروسي.





ونشر لوفرين على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورة لاتصاله مع صلاح كتب عليها " حسناً أخي يبدو أنك سعيد للمرة الأولى بعد رحيلي.





وأنهى " سعيد برؤيتك على هذه الحالة لكنني غير سعيد برؤية أن لديك عضلات بطن أكثر من ذي قبل من فضلك مو ارتد قميصك في المرة القادمة شكراً جزيلاً لك ".







