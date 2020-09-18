علي قدورة يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة "هشتكة" مع نور التوت

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شوق مطرب المهرجانات علي قدورة جمهوره لعمل غنائي جديد.



حيث شارك فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر بالفيديو برفقة نور التوت وإسلام ساسو من داخل الإستوديو ، وعلق قائلاً :"هشتكة ، هنرقص مصر قريباً".





والجدير ذكره أن علي قدورة ونور التوت طرحا مؤخرًا أغنية "خايف أموت بكرة" .



وتحمل كلمات الاغنية الآتي: "حاسس بظلم كبير والقلب بقا مهتم.. يمكن عشان الخير من الخلق ديا انعدم.. شايف يعيني خراب وبقول مسيرها وبقول مسيرها تروق".



يذكر أن أغنية "خايف أموت بكرة" غناء علي قدورة - نور التوت، توزيع زيزو المايسترو، كلمات إسلام المصري.

