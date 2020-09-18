علي قدورة يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة "هشتكة" مع نور التوت

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق مطرب المهرجانات علي قدورة جمهوره لعمل غنائي جديد.

حيث شارك فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بالفيديو برفقة نور التوت وإسلام ساسو من داخل الإستوديو ، وعلق قائلاً :"هشتكة ، هنرقص مصر قريباً".


والجدير ذكره أن علي قدورة ونور التوت طرحا مؤخرًا أغنية "خايف أموت بكرة" .

وتحمل كلمات الاغنية الآتي: "حاسس بظلم كبير والقلب بقا مهتم.. يمكن عشان الخير من الخلق ديا انعدم.. شايف يعيني خراب وبقول مسيرها وبقول مسيرها تروق".

يذكر أن أغنية "خايف أموت بكرة" غناء علي قدورة - نور التوت، توزيع زيزو المايسترو، كلمات إسلام المصري.

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