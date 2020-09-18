مفاجأة.. برشلونة ينقلب على بارتوميو

أكد مارك دوتش المتحدث بإسم حركة سحب الثقة من رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو أنه يجب عليه الإستقالة العاجلة وذلك من أجل مصلحة النادي.





وأقامت الحملة مؤتمر صحفي من أجل التحقق من صحة 20 ألف و 687 توقيع تم الحصول عليهم وتسليمهم للنادي يوم أمس الخميس أكد دوتش أن الكتلة الإجتماعية للبلوجرانا مازالت على قيد الحياة.





وأضاف " تم جمع 20% فقط من توقيعات الأعضاء حيث يتمثل الآن هدف لأصحاب مقترح سحب الثقة وهو العمل على التحقق من صحة 16 ألف و 521 صوت على الأقل ما يتوجب على بارتوميو الشعور بالخطر.





وأنهى " بدلاً من كل هذه الأمور التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على الفريق يجب على الرئيس الإستقالة من منصبه وإجراء إنتخابات عاجلة.





يُذكر أنه في حالة الحصول على 66.6% من الأصوات سيكون لزاماً على بارتوميو هو ومجلس إدارته تقديم الإستقالة الجماعية.





وكان عدد من جماهير برشلونة قد طالبوا برحيل الرئيس بعد مشكلة تجديد ليونيل ميسي وطلبه الرحيل لكنه لم يقم بأي رد فعل حتى الآن.