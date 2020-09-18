علي ربيع بصحبة أحمد الشامي وأوس أوس من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة "

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل النجم علي ربيع بحضور أحمد الشامي العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة ".

حيث شارك ربيع صورة جمعتهما هما وأوس أوس عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

وعلق قائلاً :" حبيبي نورت المسرحية" .

ورد عليه الشامي وكتب : ده شرف ليا ، أنا انبسطت اوي ماشاء الله المسرحية خطيرة ربنا يباركلك ديما يارب.

تعرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

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