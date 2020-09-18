"ملقاش سبوبة فاتجه للإخوان".. رواد السوشيال ميديا يفضحون العميل جمال عيد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على العميل الإخواني جمال عيد، واتهموه بالظهور مجددا ولكن في ثوب إخواني ليجد "سبوبة" حسب قولهم.

وقالوا: "الكذاب العميل جمال عيد عاد مجددا للظهور في ثوب إخواني، تقريبا مزنوق في فلوس ومش لاقي سبوبة يمشي بيها حاله خلال الفترة الحالية فشاف الإخوان بتروج لإيه وقال في نفسه يالا رزق ليا ولعيالي".

وأكد أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جمال عيد مازال يبيع نفسه لمن يدفع أكثر حتى ولو كان الشيطان ذاته، فهو مجرد عبد للدولارات ولا يكف عن استرضاء مموليه حتى ولو كانوا من الإرهابيين والقتلة.

فيما أضافت أخرى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أهم حاجة عند جمال عيد إنه يلاقي فلوس عشان مصاريف بنته بأمريكا غير كده أي حاجة ولا تفرق معاه، الإخواني الكذاب جمال عيد مازال ينسج خيالات حول تعرض المواطنين للتضييق وتدهور أوضاعهم الاقتصادية، ولكن هيهات أيها العميل أن تلاقي آذانا صاغية لأكاذيبك ومزاعمك".

وأشار آخر على "فيس بوك": "جمال عيد أكتر شخص يحظى باحتقار المواطنين فهو لا يعرف طريقة سوى خيانة الوطن طمعا لتحقيق أغراضه الدنيئة فلا يجد سوى أسطواناته القديمة حول دفاعه عن المضطهدين والتي ثبت آلاف المرات عدم صحتها أمام الرأي العام".

ووجه رواد مواقع التواصل عدة تساؤلات قائلين: "لماذا لا تستجيب الجهات المعنية بالدولة لمطالب الشرفاء باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الكذاب الذي لا يعرف سبيلا سوى السعى لتدمير الأوطان؟، أيضا لماذا يعيش هذا التافه طليقا وهو يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون لمحاولاته الدائمة تخريب العقول وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة؟".

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الكلمات المفتاحية

جمال عيد الخيانة الاخوان

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