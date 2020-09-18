عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

طلب البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك من مسئولي القلعة البيضاء الموافقة على كافة الشروط التي سيطلبها منهم في حالة أرادوا منه العودة مجدداً لتولي تدريب الفريق.





وقال فيريرا أنه يحتاج مهلة للرد بشأن قرارة النهائي حول تدريب الفريق من عدمه حتى مساء يوم غداً السبت على أقصى تقدير.





حيث سيتناقش البرتغالي مع الجهاز المعاون الخاص به لمعرفة رأيهم حول العودة لمصر والمنافسة على الألقاب الممكنة أو رفض العرض.





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد يوم أمس أن الإختيارات إنحسرت بين أربعة مدربين فقط سيتم إختيار واحد منهم لتدريب الفريق بينهم فيريرا.





في الوقت الذي طلب فيه البرتغالي الموافقة على شروطه وهي أنه سيأتي بالطاقم المعاون له بجانب فرض حالة من الصرامة على الفريق حيث سيمنع تدخل أي شخص فيما يخص الفريق.