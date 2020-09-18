بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 6 مساجد في كفر الشيخ

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شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد تابعة لوزارة الأوقاف بمساهمة الأهالي، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نائبًا عن محافظ كفر الشيخ، وأئمة المساجد، ورجال الأوقاف والأزهر، وعدد كبير من الأهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح 7 مساجد الجمعة الماضية واليوم بـ 7 قرى منها افتتاح 6 مساجد اليوم الجمعة، وهي كوم السعداء بمركز فوه، والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وسيتم افتتاح 19 مسجدًا ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة، وسوف تستمر الافتتاحات خلال الأيام المقبلة.



قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية تابعت افتتاحات المساجد، ولم نسجل أي مخالفات في أكثر من 4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي جرى افتتاحها خلال الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، يوافق على فرشها، وأقيمت تحت الإشراف الهندسي المباشر المديرية، مشيرًا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات شهدوا الافتتاحات كل في دائرة إدارته.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

