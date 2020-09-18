تحدد يوم استقبال الأعضاء.. فما هي شروط وموعد اختيار المعينين بـ"الشيوخ"؟

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأت ملامح انطلاقة مجلس الشيوخ تتحدد بعد أن تم إعلان نتائج جولة الإعادة وكذلك المواعيد التي سيستقبل فيها مجلس الشيوخ أعضائه خلال الفترة المقبلة، ولكن يتبقى اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعينين خلال الفترة المقبلة.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، بدء استقبال الأعضاء الجدد في حفل استقبال يومي الأحد والاثنين المقبلين، بمقر المجلس، كما وافقت اللجنة على نقل كافة موظفي مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ ـ ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.

ما موعد اختيار المعينين؟
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 موعد إعلان أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ 2020، وحددت المادة 28 من القانون موعد اعلان أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ بعد إعلان نتجية الانتخاب وقبل بداية دور الإنعقاد، وبالتالي من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اختيار المعينين لاقتراب دور الانعقاد.

ما عدد المعينين بالمجلس؟
وحسب القانون فعدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضوًا منهم 100 بالإنتخاب بالنظام الفردى و100 بالقائمة المغلقة المطلقة ويُعين الرئيس الثلث الباقى على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ما هي الشروط اللازمة للتعيين في المجلس؟
- يحق لرئيس الجمهورية تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وبما أنها 100 مقعد فيخصص لهن 10 مقاعد كحد أدنى.

- يجب أن يتوافر في عضو الشيوخ المعين، الشروط ذاتها المتوافرة في أي مرشح آخر، وي أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، وأن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

- لا يجوز تعيين شخص سبق أن خاض جولة الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته، ولم ينجح، كما لا يجوز تعيين عدد من الأشخاص ينتمون إلى حزب واحد، ما يؤدي إلى تغيير الأغلبية أو الأكثرية النيابية في مجلس الشيوخ.

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه حال إذا كان رئيس الجمهورية كان منتميا لحزب قبل خوضه للانتخابات الرئاسية والفوز بها.

يذكر أن مجلس الشيوخ هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة بعد أن تم استبعاده في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى".

ومن مهامه تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وبناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.



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