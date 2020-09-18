ريم البارودي تبهر متابعيها بإطلاله جذابة في أحدث ظهور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ريم البارودي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


وشاركت ريم، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ريم بالصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأحمر ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.


وعلي صعيد آخر نفت الفنانة ريم البارودي، اسائتها للفنان أحمد سعد، و أن هناك حساب مزيف هو من قام بتعليق على صورته بعد عمليه التجميل الذي خضع لها.


وعلقت ريم، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام":" "بِسْمِ الله الرحمن الرحيم: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما " صدق الله العظيم".

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