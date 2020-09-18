"التعليم العالي": يوجد إرادة سياسية تؤمن بمصر الحديثة وتطوير القطاع (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام عبالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة لم تتحرك لتطوير شكل التعليم الجامعي في مصر بشكل حقيقي إلا منذ 4 سنوات.

وأشار "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه لأول مرة يكون هناك جدول زمني لتطوير التعليم، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية حقيقية تؤمن بمصر الحديثة وتطوير التعليم، حيث أصبح هناك دعم تمويلي من الدولة لتنفيذ خطة التطوير.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".

وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم العالي

أخبار تهمك

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب

منذ ساعة و 18 دقيقة

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته

منذ نصف ساعة

أجايي كلمة السر في حسم صفقة بدر بانون للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يخطف صفقة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

12:54 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟