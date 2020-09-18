"التعليم العالي": يوجد إرادة سياسية تؤمن بمصر الحديثة وتطوير القطاع (فيديو)

قال الدكتور حسام عبالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة لم تتحرك لتطوير شكل التعليم الجامعي في مصر بشكل حقيقي إلا منذ 4 سنوات.





وأشار "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه لأول مرة يكون هناك جدول زمني لتطوير التعليم، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية حقيقية تؤمن بمصر الحديثة وتطوير التعليم، حيث أصبح هناك دعم تمويلي من الدولة لتنفيذ خطة التطوير.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".





وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".



