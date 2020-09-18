أسطورة ليفربول يرشح صلاح للفوز بجائزة هداف بريميرليج للمرة الثالثة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
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وضع أسطورة ليفربول السابق جون بارنس، النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز بين 3 لاعبين للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

وخلال تصريحات لموقع "بونس كود بيتس" امسالخميس قال جون بارنس: "أنا لا أدعم خيمينيز للمنافسة، حيث لا أعتقد أن وولفرهامبتون سيسجل الكثير من الأهداف، لا أعتقد أنه سوف يسجل أهدافًا كافية؛ لينافس، لكنه سيقدم موسمًا جيدًا، لكنني سأختار صلاح، أوباميانج، وأجويرو إذا وصل للجاهزية الكاملة".

وأضاف: "مهاجم توتنهام هاري كين سيكون حالة مثيرة؛ لأنه لو لم يهاجم توتنهام بالقدر الكافي سيستمر بعدد أهداف قليل كما هو الحال في الموسم الماضي، هل سيكون بإمكانهم خلق فرص أكثر له دون اللعب بشكل هجومي أكثر؟؛ لذا، أعتقد أنه لمن المثير أن نرى كيف سيؤدي".

وأنهى: "أنا أعتقد أن الأرجنتيني أجويرو وصلاح وأوباميانج هم الأقرب للمنافسة بجدية، يمكنك أن تضع ساديو ماني في القائمة أيضًا بسبب الطريقة التي يلعب بها ليفربول".

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