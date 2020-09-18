باريس سان جيرمان يخطف صفقة مانشستر سيتي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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خطف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صفقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل مع نادي نابولي الإيطالي من أجل ضم اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي خلال هذا الصيف.


وأضافت التقارير أن النادي الفرنسي يستعد لتقديم عرض رسمي يبلغ 55 مليون يورو بالإضافة إلي 7 مليون كمتغيرات من أجل ضم اللاعب السنغالي الذي كان محط أنظار العديد من الأندية الأوربية أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي.


يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد انسحب من صفقة ضم خاليدو كوليبالي بعد مطالبات رئيس نادي نابولي الكبيرة.

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