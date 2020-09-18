افتتاح مساجد جديدة بالمنيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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افتتح اليوم الجمعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية،و اللواء محمود خليل مدير الأمن، وفضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة عددا من المساجد الجديدة بمحافظة المنيا.

وأدوا جميعًا صلاة الجمعة اليوم بمسجد سيدى احمد الفولي بمدينة المنيا.

وأشاد المحافظ بوعي أبناء المنيا والتزامهم جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، موجها التحية والتقدير لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الجهد الرائع المبذول في خدمة بيوت الله وعمارتها بما يضحض كلام الجماعات المتطرفة.

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