انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
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انكمش فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو  إلى 16.6 مليار يورو في يوليو الماضي من 20.7 مليار يورو في يونيو 2020 بحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم .

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو الماضي، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة، بسبب تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

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