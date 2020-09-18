موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع فريق تشيلسي وضيفه ليفربول، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.









ليفربول حامل اللقب، تمكن من افتتاح موسمه بصعوبة، بالفوز على ضيفه ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في الجولة الأولى.









بينما تغلب تشيلسي بسهولة على مضيفه برايتون في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف.









وسيتواجه الفريقان في ملعب ستامفورد بريدج مساء يوم الأحد 20 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.