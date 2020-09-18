أقباط وكنائس أقباط وكنائس تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:03 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات فيريرا وباتشيكو منذ ساعة و 27 دقيقة لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد منذ حوالي 5 ساعات ليون يطعن برشلونة.. ديباي في الطريق إلى ميلان منذ أقل من نصف ساعة الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة منذ حوالي 13 ساعة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري منذ أقل من ساعتين أجايي كلمة السر في حسم صفقة بدر بانون للأهلي منذ ساعة عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد منذ حوالي 4 ساعات فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء منذ حوالي 7 ساعات نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي منذ ساعتين و 27 دقيقة في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي منذ ساعتين و 8 دقيقة تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي منذ حوالي 7 ساعات البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه منذ حوالي 15 ساعة عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي منذ ساعة و نصف