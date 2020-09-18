من على سلم الطيارة.. محمد رمضان في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:49 م
الفجر الفني
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يحرص الفنان محمد رمضان، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو صاعدًا على سلم الطيارة، وبرفقة احدى فريق عمله، وعلق على الصورة قائلًا : "جمعة مباركة".
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، فضلًا عن كليب "يا حبيبي"، والذي عرض خلال الأيام الماضية.