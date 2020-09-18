إيمان كمال تكتب: فرص النجاح والرهانات الصحيحة





من يتابع الدراما المصرية فى الاشهر الأخيرة سيلاحظ التغيير الكبير الذى تشهده المسلسلات خاصة الأعمال التى عرضت خارج الموسم الرمضانى للعام الحالى 2020، هذا التغيير الذى أعاد حالة النجاح مجددا للدراما فى مصر بعد معاناة وصعوبات شهدها سوق الدراما فى السنوات الماضية، والتى ظلت لسنوات تقدم أسماء بعينها من النجوم مع تواجد محدود للغاية للوجوه الشابة، لكن يبدو أن الرهان فى المرحلة الحالية على الوجوه الطازجة والجديدة فى الفن مثل هنا الزاهد ومى عمر وريم مصطفى ومنحهم شهادة ميلاد البطولة فى عالم الفن ولكن الاستمرارية والنجاح بكل تأكيد يتوقف على الموهبة والمثابرة والتسويق.





بالإضافة لمنح فرص البطولة لنجمات أثتن أنهن يستحققن بالعديد من الأدوار المهمة مثل تجربة حنان مطاوع وعرض «أمل حياتي» وبعدها «أمر شخصى» لشيرى عادل وأسماء كثيرة مختلفة.





فى الحقيقة الاعتماد على أسماء بعينها لتكون هى واجهة الدراما بكل تأكيد سلاح ذو حدين فلا أحد ينكر قيمة النجوم وأهمية وجودهم بعمل كل عام لكن أيضا لا يمكن اغفال حق جيل الشباب ومنحه فرص لإثبات موهبته وحقه فى الصعود والنجاح وهو التدرج الطبيعى ليكونوا جنبا بجنب مع كبار النجوم مما يضفى مزيدا من التنوع.





هذا التجديد لا يخص عنصر التمثيل وحده بل عناصر العمل الدرامى بشكلها الأشمل مثل السيناريو والإخراج أيضا.





التغيير والذكاء أيضا كان فى التخطيط لأن يظهر النجوم بأعمال مشتركة مثل إسناد بطولة الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» للفنان كريم عبد العزيز مع أحمد مكى الذى يعود بعد سنوات من الغياب فى عمل مختلف وبعيد عن الأعمال التى صنعت نجاحه، وأيضا الإعلان عن مسلسل «نسل الأغراب» والذى ينتمى لأعمال الصعيد ويشارك أحمد السقا وأمير كرارة، ومصطفى شعبان مع عمرو وأعمال مختلفة تخلى خلالها النجوم عن عمل النجم الأوحد والسيناريو الذى يتم تفصيله خصيصا للبطل من أجل منحنا مباراة تمثيلية وعملا مختلفًا ومميزًا كما نأمل ونرجو بكل تأكيد فالمعطيات تؤكد أننا سنكون على موعد مع موسم قوى.





فى الحقيقة نجحت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى ويسرى الفخرانى وأسماء عديدة، فى كسر حالة الجمود والركود فى الدراما فى الأشهر الماضية، وأتمنى أن تظل حالة التطوير وينال جيل الشباب المزيد من الفرص لإثبات مواهبهم، وأن تعطى المساحة لجيل جديد من المؤلفين والمخرجين.





إلى جانب الفنانين الذين استطاعوا الحصول على فرص هناك الكثير من الشباب أيضا يحلمون بأعمال تضعهم على الطريق السليم للنجاح أتمنى أن يتم منحهم تلك الفرص قريبا وتعويضهم عن سنوات كثيرة من السعى بلا جدوى لكى يكتمل نجاح التجربة التى تشهدها سوق الدراما المصرية.





وبشكل شخصى أحب أن أشكر أصحاب تلك القرارات والخطط التى تم تنفيذها بوعى وفهم وكانت النتيجة العديد من الأعمال الناجحة التى تصب فى صالح الفن المصرى.







