توقعات بتقلص زراعات القطن إلى 180 ألف فدان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمد أكرم دياب
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قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الدورة الزراعية الجديدة قد تشهد عزوفاً من عدد كبير من مزارعى القطن، ما يؤدى لتقلص مساحته كما حدث العام الحالي، والتى وصلت إلى 180 ألف فدان مقابل 236 ألف فدان كانت تزرعها مصر فى وقت سابق.

وناشد الحكومة بزيادة سعر شراء القنطار حتى تعود مصر لمكانتها فى زراعة القطن، مشيراً إلى أن عائد الفدان وجه قبلى يبلغ فى الوقت الحالى 10.800 جنيه، فى حين أن تكلفته تتخطى 8000 جنيه. وأضاف أن سعر البيع لم يرتفع عند فتح باب المزاد إلا 4 جنيهات فقط، مشيراً إلى أن السعر الافتتاحى بمزاد الفيوم بلغ 1796 جنيهاً، وانتهى عند 1800جنيه، وهو سعر أقل من العام الماضى بنحو 300 جنيه.


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