"إبني" تقدم دورات للشركات الناشئة والصغيرة من أعضاء "اتصال"

أعلنت حاضنة ومُسرعة الأعمال "إبني" التابعة لمنظمة اتصال عن عقدها لشراكات واتفاقيات كثيرة خلال الشهور الماضية لتعظيم القيمة المضافة من إبني وخدمة أعضاء اتصال .





وتضم هذه الشراكات عدد من الاتفاقيات مع شركات كبرى وكذلك أفراد بهدف نقل خبراتهم التقنية للشركات سواء الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وايضا استكمال الخدمات المقدمة للشركات الناشئة المحتضنة وذلك عن طريق تقديم خدمات استشارية في عدة مجالات منها على سبيل المثال: الإدارة الاستراتيجية والتخطيط ، أبحاث الاسواق ، تخطيط الاتصال والتواصل مع العملاء ، التسويق ، ، الاستشارات المالية ، استشارات الاستثمار.





وتعقيبا على هذا النشاط ، قال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لاتصال إن ما تقوم به اتصال بصفة عامة ومُسرعة الأعمال "ابني" يأتي من منطلق ايمانها القوي والراسخ بدورها التنموي تجاه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم كافة أشكال الدعم والاستشارات لهذه الشركات للقيام بدورهم وخروج مشروعاتهم لنور وكذلك العمل على تذليل العقبات التي تواجههم دون مقابل بهدف دعم وتطوير منتجات هذه الشركات .





أضاف أن حاضنة ومُسرعة الأعمال إبني قد قامت ايضاً بإطلاق برنامج الإرشاد والتوجية (Mentorship) علي أن يتم االتوفيق بين الشركات المحتضنة والموجهين في بداية الأحتضان و يعمل كل موجه مع الشركة طول فترة الإحتضان لدعمهم من الجوانب الإدارية والفنية ، وعلى الجانب الآخر تقوم ايضا أكاديمية إبني بتدريب وإعداد رواد الأعمال من خلال استكمال التدريبات المقدمة وذلك خلال شهر سبتمبر وأكتوبر 2020 و ذلك لسعيها إلى تأهيل عدد أكبر من رواد الأعمال وتحفيزهم لإيجاد أفكار تكنولوجية مبتكرة، وتقوم الأكاديمية بتقديم التدريبات ومنها : التسويق الإلكتروني ،مقدمة في استراتيجية التسويق ، معلومات عن تمويل الشركات ، تقييم الأعمال للشركات الناشئة ، اختبار المنتجات ، الإدارة الاستراتيجية ، تنفيذ وتطبيق الإدارة الاستراتيجية ،Leadership .