كلوب يتحدث عن مواجهة تشيلسي المرتقبة يوم الأحد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:31 م
كلوب
كلوب
علي نبوي
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على صعوبة مواجهة فريقه أمام تشيلسي المقرر لها بعد غد الأحد في قمة مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


كلوب أضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"ستكون صعبة. واجهنا تشيلسي عدة مرات الموسم الماضي وكان الأمر صعباً دومًا".


وتابع :"مباراتهم أمام برايتون كان عليهم أن يكونوا حاسمين ببعض اللحظات وفعلوا ذلك".


وواصل :"لا نعرف الكثير عن تشيلسي الآن، نحن بمرحلة مبكرة جداً من الموسم".

وزاد :"لقد خضنا أسبوعًا كاملًا من التدريبات وعملنا على الكثير من الأمور".

وواصل :"بعض الأشياء كانت جيدة أمام ليدز وبعضها لم يكن جيد لكنها كانت المباراة الأولى ولا نهوّل الأمور".


وأردف :"أؤيد إعادة قرار إعادة الخمس تغييرات لأن اذا بقينا بجميع المسابقات سيكون الأمر صعباً وقلقي الأول هو راحة اللاعبين. لذلك لم أكن سعيداً بالثلاث تغييرات لأنه يجعل الأمر صعباً وسنُدرك ذلك بالأسابيع القادمة لكن نحاول أن نكون جاهزين".


وأشار :"الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة المقبلة وهذا تركيزنا الأساسي، بالطبع كنت ومازلت أؤيد قانون الخمس تغييرات لأنه أفضل لأجل راحة اللاعبين لكن البعض يراها بشكل مختلف".


وحول رحيل أحد اللاعبين عقب التعاقد مع تياجو ألكانتارا قال :"وصول تياجو لايعني رحيل أحد".


وأكمل :"فرق البريميرليج تتعاقد مع لاعبي البوندسليجا لأنهم لاعبين جيدين، أنظر لكاي هافيرتز وتيمو فيرنر، إنهما موهبتين شابتين. انه دوري جيد لفرق البريميرليج وكشافوها".

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