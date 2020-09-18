وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأحياء المائية بالغردقة (صور)

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افتتح ظهر اليوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الاحياء المائية شمال مدينة الغردقة برفقة محافظ البحر الأحمر، وانتقل بعد الافتتاح وتفقد المسجد علي الفور لاداء خطبة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة.



من جانبه قال وزير الاوقاف خلال افتتاح مسجد الاحياء أن تبلغ مساحة مسجد الاحياء المائية بالغردقة الجديد 240 متر، وتكلفته مليون و760 الف جنية، موضحا ان الدولة المصرية تبني ولا تهدم، وما شهدته محافظة البحر الأحمر في 6 سنوات خلال تولي الرئيس السيسي المهمة عدد كبير من المساجد.



واضاف وزير الاوقاف في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح مسجد الافتتاح، ان تم افتتاح ايضا مسجد جديد في مدينة القصير، اليوم من قبل مسئولي ادارة اوقاف القصير، مؤكدا ان هناك مسجد كبير سيتم افتتاحه الاسبوع المقبل او الذي يليه علي الاكثر وان هناك مسجدين كبيرين في الغردقة سيتم افتتاحهم قريبا يعدون مفخرة بينهم مسجد الدهار.



وتابع الوزير: أن اليوم سيتم افتتاح 71 مسجد، والجمعة الماضية تم افتتاح 130 مسجد، والجمعة القادمة سيتم افتتاح 76 مسجد، وافتتحت ادارة اوقاف القصير بتكليف من الوزير مسجد السمان بالمدينة تزامنا مع افتتاحات المساجد بالمحافظات المختلفة.



وتفقد وزير الأوقاف عقب خطبة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بالغردقة، المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين التي قامت بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية، واعمال الانشاءات بمسجد الدهار.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".