المدارس تواصل مسلسل استغلال أولياء الأمور باشتراكات إجبارية فى دروس التقوية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
دنيا عادل
Advertisements
فى ظل تعرض الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة لخسائر مادية فادحة جراء أزمة فيروس كورونا استغلت العديد من المؤسسات التعليمية الجائحة لصالحها رغم من أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكد فى بيانه الأخير أن هناك خطة عمل رسمية سيتم اعتمادها وتوزيعها على المدارس فيما يتعلق بدروس التقوية ومجموعات الدروس الخاصة المستثناة فى المدارس فى ظل الوضع الحالى بجانب الوسائل الإلكترونية؛ إلا أن عدداً من المدارس الدولية والخاصة اتجهت لوضع خطة تعليمية منفصلة تعتمد فى أساسها على الدروس الخصوصية فى الفصول مقابل اشتراكات شهرية إضافية بجانب المصروفات الأساسية.

مدرسة ريتاج بمصر الجديدة؛ أولى المدارس الدولية التى أعلنت خطتها الدراسية قبل عدة أيام.

 وأوضحت لأولياء الأمور أن هذه الساعات المعتمدة يجب أن يتم حضورها كاملة وإلا يتعرض الطالب لخصم من درجاته، مشترطة أن يتم تسجيل الطالب فى المادة الواحدة مقابل اشتراك شهرى يقدر بـ 2200 جنيه.

نفس النظام الدراسى أقرته مدرسة ابن الحكم الخاصة بالقليوبية، والتى أخطرت أولياء الأمور بأن الدراسة فى العام المقبل ستكون بنظام مجموعات التقوية مدفوعة الأجر بتكلفة 500 جنيه للمادة الواحدة شهريًا مهددة بأنه فى حال الامتناع عن الاشتراك فى المجموعات لن يحصل الطالب على مقاطع الفيديو بالشرح التفصيلى والمراجعات الأون لاين التى سيطرحها المدرس عبر جروبات مخصصة سيتم إنشاؤها «أون لاين» مع بداية السنة.


أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات فيريرا وباتشيكو

منذ 43 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ أقل من ساعة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 7 ساعات

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أجايي كلمة السر في حسم صفقة بدر بانون للأهلي

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

12:20 م

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

09:21 ص

نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

12:00 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر